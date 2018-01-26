Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Boşandım... Kurtuldum... Çok mutluyum...

    Boşandım... Kurtuldum... Çok mutluyum...

    Murat YAYIN / DHA
    26.01.2018 - 22:06 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ Malkara’da yaşayan Ümmü Çakır (42), 22 yıl önce evlendiği 3 çocuğunun babası İ.Ö. hakkında 3 yıl önce kendisini aldattığı gerekçesiyle Malkara Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı, evini terk ederek annesinin yanına yerleşti.

    Önceki gün karar duruşmasında açtığı davayı kazanıp boşanan Çakır, adliyeden ayrılınca önce bir otomobil kiralayıp, balonlarla süsledi. Ön ve arkasına, ‘Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum’ yazdırdığı otomobille ilçede tur atarak boşanmasının ilk etabını kutladı.

    Daha sonra da mahallesindeki komşuları, kahvede oturanlar ve esnafa lokum dağıttı. Çakır, gece de evinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.

    Boşandığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ümmü Çakır, “22 yıl önce severek evlendik. Ancak 3 yıldır bugünü bekliyordum. Mahkemenin verdiği karara çok sevindim” dedi.

    Etiketler: Boşanma davası , Tekirdağ , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri