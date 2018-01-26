Önceki gün karar duruşmasında açtığı davayı kazanıp boşanan Çakır, adliyeden ayrılınca önce bir otomobil kiralayıp, balonlarla süsledi. Ön ve arkasına, ‘Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum’ yazdırdığı otomobille ilçede tur atarak boşanmasının ilk etabını kutladı.



Daha sonra da mahallesindeki komşuları, kahvede oturanlar ve esnafa lokum dağıttı. Çakır, gece de evinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.



Boşandığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ümmü Çakır, “22 yıl önce severek evlendik. Ancak 3 yıldır bugünü bekliyordum. Mahkemenin verdiği karara çok sevindim” dedi.



