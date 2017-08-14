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    Boşandığı karısının evinde dehşet saçtı

    Engin AKGÜRBÜZ / LYON, DHA
    14 Ağustos 2017 - 11:38Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:02

    Fransa’nın Saint Etienne kenti yakınlarındaki Grand Croix beldesinde 36 yaşındaki Türk vatandaşı E. K., iki aydır ayrı yaşadığı eşi H. K.’yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

    HAZİRAN ayında eşinden ayrılan H. K., dört çocuğuyla birlikte Grand Croix beldesindeki bir apartmana yerleşti. Pazar günü saat 05.30 sıralarında H.K.’nın evine gelen E.K. o sırada evde bulunan H.K.’nın Senegalli arkadaşını ağır yaraladı; daha sonra evden kaçan ve sokakta bağırarak yardım isteyen eski eşini ağır yaraladı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ilkyardım ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak H.K. kurtarılamadı. H.K.’nın Senegal kökenli arkadaşının durumu da ağır. E.K. cinayetten sonra polise teslim oldu.
    Savcılık, ailenin dört çocuğunun bir bakım evinde emniyette olduklarını bildirdi.

    Etiketler: cinayet , Fransa , Saint Etienne
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