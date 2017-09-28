Boşandığı eşi tarafından çalıştığı fabrikanın önünde öldürüldü

İddiaya göre, merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan H.K, dün gece, boşandığı eski eşi Hanım Birgül ile barışmak için kadının çalıştığı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasına gitti.

Mesai bitimi Birgül ile konuşmak isteyen H.K, sözlü tartışma sonrası kadını bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Birgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için jandarmaya götürüldü.



