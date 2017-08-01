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    Boşaltılan okulun sıraları pencereden atıldı

    İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)
    01 Ağustos 2017 - 10:29Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:05

    MERSİN’de, başka bir binaya taşındığı için boşaltılan Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin penceresinden, öğrencilerin kullandığı sıraların atılması sosyal medyaya yansıyınca büyük tepki topladı.

    Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kuyuluk yolu üzerindeki yeni binasına taşınma kararı ile birlikte boşaltılmaya başlandı. Bundan sonra Mezitli İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet verecek binada, cumartesi günü de boşaltma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin kullandığı masa ve sandalyeler, okulun 5’inci katından atıldı. Mahalle sakinlerinden Mesut Yürük’ün cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıyan olay, vatandaşların tepkisini çekti.

    Boşaltılan okulun sıraları pencereden atıldı

    Masaların sağlam ve kullanılabilir durumda olduğunu iddia eden mahalle sakinlerinden Mesut Yürük, o an okul bahçesinde bulunan Mezitli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abbas Üçkardeş’e neden atıldığını sordu. Yapılan işlemin durdurulmaması üzerine polis ve zabıtaya haber veren Yürük, yaşananları da cep telefonu ile görüntüledi. Müdür Abbas Üçkardeş, atılan sıra ve masaların kullanılmayacak durumda olduğunu, sağlam olanların depoya götürülüp kırık olanların atıldığını söyledi.

    Boşaltılan okulun sıraları pencereden atıldı

    Yürük’in sosyal medyada yayınladığı görüntüleri izleyen bir grup vatandaş ise, okul çevresinde toplanıp basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya polis izin vermeyince vatandaşlar dağıldı.

    Boşaltılan okulun sıraları pencereden atıldı

    Etiketler: Mersin , sıraların pencereden atılması , Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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