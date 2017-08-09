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Boş tüpte takas imkanı

Hürriyet Haber
09 Ağustos 2017 - 23:16Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 23:58

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) görüşe açılan yeni taslakla karayolu ile LPG taşıması lisans kapsamından çıkarılıyor, boş tüplerin lisans sahiplerince takas edilmesi de mümkün olacak.

EPDK’dan edinilen bilgilere göre, Türkiye dünyanın en büyük 14. LPG pazarı konumuna sahip. Son 10 yılda otogaz tüketimi; artan araç sayısı ile birlikte yüzde yüzü geçen bir artışla 1 buçuk milyon tondan 3.1 milyon tona yükseldi. Türkiye otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor. Otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise Türkiye dünya lideri.

BÜROKRASİ AZALACAK

EPDK, kamuoyu görüşleri doğrultusunda, hem lisanslandırma işlemlerini kolaylaştırıcı hem de sektörün önünü açacak yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor. EPDK web sayfasında görüşü açılan yeni taslak da sektöre yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Edinilen bilgilere göre hazırlanan söz konusu taslakla lisans başvuru, tadil, süre uzatımlarının elektronik /mobil imza kullanılarak yapılmasının önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor. Lisans sahiplerinin tebligat konusunda teknolojiyi kullanması teşvik ediliyor. Bu kapsamda Lisans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlü hale getiriliyor. Karayolu ile LPG taşıması lisans kapsamından çıkarılıyor. Bunun yerine taşımada kullanılacak araçların Kuruma elektronik ortamda beyan edilmesi usulü getiriliyor. Taslak uygulamaya geçtiğinde karayolu ile LPG taşımadaki bürokrasi azalacak.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Ayrıca boş tüplerin lisans sahiplerince takas edilmesinin önündeki engel de kaldırılıyor. Cari uygulamada kanunen bir engel olmasa da LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer alan, dağıtıcıların “başka dağıtıcılara ait boş tüpleri bulundurmaması” hükmünden dolayı boş tüplerin dağıtıcılar arasında takasında sorunlar ortaya çıkıyor dağıtıcı lisansı sahipleri denetim ve soruşturma süreçlerine muhatap olabiliyordu. Yapılması planlanan değişiklikle dağıtıcıların ellerinde bulunan farklı marka boş tüpleri, söz konusu tüpün sahibine iade ederek muhatap dağıtıcı/dağıtıcılarda bulunan kendilerine ait boş tüpleri alması kolaylaştırılıyor. Taslağa kamuoyu görüşleri doğrultusunda son şekli verilerek Kurul gündemine sunulacak.

Etiketler: tüpte takas , boş tüp , tüp
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