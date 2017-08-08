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    Boş kontenjanlar listesi açıklandı … Lise nakil işlemleri ne zaman?

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 09:59Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 09:59

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise boş kontenjanlar ve nakil işlemlerine dair detayları paylaştı. Herhangi bir liseye yerleşememiş olanları ilgilendiren boş kontenjanlar, e-okul sistemi üzerinden duyuruldu. İşte boş kontenjanlara ulaşabileceğiniz adres ve detayları!

    2017 Yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş tercih sonuçları ardından hem öğrencilerin hem de en az onlar kadar heyecanlı olan veliler boş kontenjanları araştırıyor. Nakil yaparak okul değiştirmek isteyen öğrenciler de, yeni kayıt yaptıracak öğrenciler de lise kontenjanlarını merak ediyor.MEB e-okul nakil tarihlerine, işlemleri ve lise boş kontenjanlarına dair detaylar belli oldu.

    BOŞ KONTENJANLAR

    Kayıt yaptıramayan öğrencileri ilgilendiren boş kontenjanlar e-okul sistemi üzerinden duyuruldu. MEB'in 2017 takvimine göre lisede ilk nakil başvuru dönemi 14 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 21 Ağustos’ta açıklanacak.

    NAKİL İŞLEMLERİ TAKVİMİ

    11 Ağustos 2017: Tercih Sonuçlarına Göre Boş Kontenjanların Açıklanması
    14-18 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    21 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının Açıklanması
    21-25 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    28 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının Açıklanması
    28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması

    NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    Nakil işlemleri için ilk yapılması gereken boş kontenjanları kontrol etmekı. Nakil başvurusu okullardaki boş kontenjanlara göre gerçekleştirilir. MEB'in yayımladığı boş kontenjan listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor. Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz. Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

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