Boş kontenjan ek kontenjan avantajını artırdı

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzmanı-Rehber Danışman Ahmet Alkayış, 2017 LYS’de herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih döneminin önemli bir fırsat olduğunu hatırlattı. Ek tercihlerin Ağustos’un son haftası ya da Eylül’ün ilk haftası arasında yapılabileceğini belirten Ahmet Alkayış, adaylara şu önerilerde bulundu:

Son 6 yılda ÖSYM tarihinde ilk

İlk tercihlerde ÖSYM tarafından herhangi bir programa yerleşemeyen adayların üzülmemeleri gerekir. Çünkü üniversite tercihleri henüz bitmedi. Ek tercih döneminde ilk kez bu yıl önceki yıllara oranla adaylara büyük bir şans daha verilecek. Boş kontejan sayıları arttı. ÖSYM tarihinde son 6 yılda ilk kez bu kadar boş kontenjan ortaya çıktı. Açık öğretimlere getirilen puan türleri, öğretmenliklere gelen 240 bin başarı sırası ve sınavsız geçişin kaldırılması boş kontenjan sayılarını artıran gerekçeler. Adaylar bu son fırsatı iyi değerlendirip ideallerindeki mesleğe ve üniversiteye kavuşabilirler.

300 binin üzerinde boş kontenjan bekleniyor

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi üniversite yerleştirme oranlarına baktığımızda lisans bölümlerde (% 3 ile %10), ön lisans programlarında (% 24 ile %30) oranlarında boş kontenjan var. Ayrıca ilk yerleştirmede kazanıp kayıt yaptırmayan adaylar da olduğu için yaklaşık 300 bin üzerinde boş kontenjan olabilir. Adayların bu süreci iyi takip ederek, daha sabırlı olmaları ve araştırma yapmalarını öneriyoruz. Çünkü ilk yerleştirmede iyi bir puana ve başarı sırasına sahip olup da tercih döneminde profesyonel destek alamayan adaylar üniversiteye yerleşemediler.

Rakipler azaldı, kontenjanlar arttı

Ek yerleştirme döneminin, tercih yapıp yerleşemeyen adaylar için bir avantaj olduğunu ve bu avantajı iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Alkayış, “Tercih yapacak aday sayısı azaldı. Ayrıca merkezi yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmadıkları için rakiplerimizin sayısı epeyce azalmış sayılır. Ayrıca tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik ve bütün öğretmenlik programlarına baraj taban başarı sırasının uygulaması da boş kontenjan sayısını hayli artırmıştır. Önümüzdeki yıl/yıllarda farklı bölümlere (Diş Hekimliği, Eczacılık, Psikoloji) başarı sırası barajı uygulanabilir.

Geçtiğimiz yıl ek tercihlerde adayın 24 tercih hakkı vardı. Bir değişiklik olmaz ise bu yılda sayı aynı olacak. Dolayısyla aday istemediği programları tercih listesine ekleyip, tercih listesinin tümünü doldurmak zorunda değildir. Adayın istemediği herhangi bir tercih geldiğinde, aday ister üniversite kaydını yapsın isterse yapmasın bir sonraki yıl üniversite sınavına girdiğinde diploma notu(OBP) yarı yarıya düşecektir,” diye konuştu.

Hedefi net olan aday yeniden üniversite sınavlarına hazırlanabilir. Çünkü hedefinizdeki üniversite ve idealinizdeki meslek için bir yıl çok uzun bir süre değildir.

Ek yerleştirme döneminde adaylar nelere dikkat etmeli?

Ahmet Alkayış, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre Ek Tercih yapma hakkına sahip olan adayların bilmesi ve yapması gerekenleri de şöyle sıraladı:

- İlk tercihlerde genel lise ya da meslek lisesinde (ek puan ile), olup da yerleşen adayların ek tercih yapma hakları yoktur.

- Adayların 2017-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurmak için 2017 YGS ve ilgili LYS’lere girmiş olmaları gerekir.

- Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

- Kılavuz tablo 4’te kontenjan açığı oluşan lisans programlarının, en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih yapabilecekler.

- Yine tablo 3’teki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmamaktadır.

- Ek tercihlerde adaylar hem lisans hem de ön lisans programları puanına göre tercih edecekler. Başarı sıralarına göre tercih yapamayacaklar.

- Tercih kılavuzunda herhangi bir programa ait en küçük puan bulunmuyorsa, bu programlara ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan alan adaylar başvurabilirler.

- İlgili Y-YGS/Y-LYS puanınız tercih edeceğiniz programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır. Bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.

- Meslek Lisesinden mezun olan adayların, alanlarının devamındaki ön lisans programlara ek puanı veya ilgili YGS puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirler. Aynı zamanda açıköğretim programları için ilgili YGS puan türlerinden 150 ve üzeri puan almaları gerekir.

- Özel yetenek sınavlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahiptirler.

- Adayın okumak istediği yükseköğretim programlarını tercih listesine yazarken çok dikkatli davranması gerekmektedir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi koşulları tam olarak karşılamayan programların tercih edilmemesi gerekir. Koşullarını taşımadığınız için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Tercih bildirmeden önce mutlaka programların koşul ve açıklamalarını okuyunuz.

- Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi" içerisinde tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

- Adayların tercih bildirimini tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemesi gerekir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercih işlemleri geçersiz sayılacaktır.

- Ek tercihle yerleşen adayların kayıtları ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte gerçekleştirilecektir.