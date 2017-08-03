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    Borusan Contemporary'de iki yeni sergi

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 15:44Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 15:53

    Borusan Contemporary yeni sezona Diana Thater'ın 'Kaçak Dünya' ve Dr. Necmi Sönmez'in 'Ağaç, Gölge, Deniz, Ay' adlı sergileriyle giriş yapacak.

    16 Eylül’de kapıları aralayacak 'Borusan Contemporary' yeni sezonuna iki sergiyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı 'Diana Thater’ın beş adet video temelli enstalasyondan oluşan sergisi 'Kaçak Dünya' kaçak avcılık sebebiyle soyu tükenme tehlikesindeki hayvanları anlatıyor. Küratörlüğünü 'Dr. Necmi Sönmez’in yaptığı 'Ağaç, Gölge, Deniz, Ay' sergisi ise çağdaş sanatın farklı deneylerini bir araya getiriyor. Modern Türk şiirinin aykırı temsilcisi 'Oktay Rıfat’tan ilham alan sergiyle izleyiciye yeni medya sanatının çarpıcı örnekleri sunulacak.

    Sergiler 18 Şubat 2018 Pazar akşamına dek ziyaret edilebilir.

    Borusan Contemporaryde iki yeni sergi

    Etiketler: Kitapsanat , Borusan Contemporary , Diana Thater
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