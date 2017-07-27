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    ‘Börü’nün katlinden sorumlu değil’

    Rifat BAŞARAN
    27 Temmuz 2017 - 23:03Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 23:03

    HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a Kobani olayları nedeniyle açılan davanın, Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin açılan dava ile birleştirilme talebi reddedildi.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Sanığın suçunun sübutu halinde dosyamıza konu eylemlerden sorumlu olabileceği gibi bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır” denildi. Dosya hakkındaki son kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi verecek.
    Demirtaş hakkında 6-8 Ekim Kobani olayları nedeniyle, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet” ve “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, Demirtaş dosyasının, Yasin Börü’nün öldürülmesine ilişkin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Ancak 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kabul etmedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , hdp , selahattin demirtaş
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