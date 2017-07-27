‘Börü’nün katlinden sorumlu değil’

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Sanığın suçunun sübutu halinde dosyamıza konu eylemlerden sorumlu olabileceği gibi bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır” denildi. Dosya hakkındaki son kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi verecek.

Demirtaş hakkında 6-8 Ekim Kobani olayları nedeniyle, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet” ve “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, Demirtaş dosyasının, Yasin Börü’nün öldürülmesine ilişkin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Ancak 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kabul etmedi.