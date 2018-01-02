Börü’nün firari sanığı yakalandı

Yenişehir ilçesindeki bir kiralık eve dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polisler kapıyı açan olmayınca çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Polisler evde yaptıkları aramada, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce firari sanık olarak aranan E.F.’yi yakaladı. E.F.’nin, geçen nisan ayında karar verilen Yasin Börü cinayeti davasında, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütün üye olma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ancak yakalanmadığı için dosyasının ayrıldığı öğrenildi. E.F.’nin dışında soruşturma kapsamında 2 firari sanık daha aranıyor.