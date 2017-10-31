Börü dizisinden internete özel fragman | Börü ne zaman başlayacak?

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. 2017 sonbaharında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta da, Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.





Alper Çağlar’ın seri yaratıcısı olduğu ve ortağı Doruk Acar ile beraber yapımcılığını da yaptığı dizinin bölüm yönetmenleri ise CaglarArts-Insignia bünyesindeki genç yetenekler Can Emre ve Cem Özüduru. Tıpkı DAĞ filmlerinde olduğu gibi, gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen BÖRÜ, özellikle çatışma sahnelerinde kullanılacak görsel efektleriyle dikkat çekecek.

BÖRÜ’NÜN KONUSU



2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

Onlar son kale.