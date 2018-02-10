BÖRÜ dizisi hangi kanalda saat kaçta?

BÖRÜ dizisi ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünde Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın gibi isimlerin yer aldığı dizi, her çarşamba izleyicisiyle buluşacak. Peki, BÖRÜ dizisi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte, dizi hakkında merak edilen bazı detaylar

BÖRÜ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale.

BÖRÜ DİZİSİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

BÖRÜ, 6 hafta boyunca her çarşamba günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İlk bölümü 28 Şubat tarihinde yayınlanacak olan dizi 20.00 itibariyle izleyicisinin karşısında olacak.

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

Oyuncular, çekim öncesinde özel bir kampa girerek aldıkları üç aylık bir taktik eğitimle diziye hazırlandı. BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek.

Deneyimli oyuncu Mesut Akusta da, Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.