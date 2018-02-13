Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Borsalı gayrimenkulcü

Borsalı gayrimenkulcü

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

Peker GYO halka açılıyor. Talep toplama tarihlerinin 15-16 Şubat olarak açıklandığı halka arz kapsamında Peker GYO, 5.50 TL fiyattan satışa çıkan hisseleri 45 gün sonra 5.61 TL’den geri almayı taahhüt ediyor. 

 

PEKER Holding çatısı altında faaliyet gösteren Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka açılıyor. Konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından Borsa İstanbul’da (BİST) gerçekleştirilecek halka arz için 15-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılacak. Peker GYO’nun halka arz fiyatı 5.50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek payların 9 milyon 600 bin liralık nominal tutarı, şirketin mevcut sermayesinin yüzde 32’sini oluşturuyor. Yüzde 55.7 iskonto oranıyla satışa çıkacak hisselerin 21 Şubat tarihinde BİST’de işlem görmesi bekleniyor.

45 GÜN SONRA GERİ ALIM GARANTİSİ

Peker GYO ve ortaklar tarafında 1 yıl boyunca pay satmama ve bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdünün geçerli olacağı halka arzda yatırımcılar, paylarını 37 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, hisselerin işlem görmeye başlamasından itibaren 45 gün sonra hisse başına 5.61 TL ile geri satma hakkına sahip olacak.

Türkiye’de Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi projeleri hayata geçiren Peker Grubu şirketlerinden Peker GYO, Türkiye, Almanya ve İngiltere’de gayrimenkul ve arsa geliştirmeye devam ediyor.

Halihazırda şirketin gayrimenkul portföyünü, Ataköy Nef 22 ve Sultan makamı Çengelköy projeleri ve 10 bin 300 metrekare büyüklüğe sahip Çamlıca arazisi oluşturuyor. Peker GYO’nun 2017 Eylül sonu itibarıyla portföy büyüklüğü ise 584 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

HALKA ARZIN KÜNYESİ
Konsorsiyum Lideri: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Talep Toplama Tarihleri: 15-16 Şubat
Halka Arz Fiyatı: 5,50 TL
Sermaye: 9.600.000 TL
Halka Arz Oranı: %32
Halka Arz Büyüklüğü: 52.800.000 TL
Halka Arz Yöntemi: Ortak Satışı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %35
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %45
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %20
Geri Alım Taahhüdü: 37 gün
Geri Alım Fiyatı: 5.61 TL

 

Etiketler: BORSA İSTANBUL
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri