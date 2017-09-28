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Borsada son durum ne?

AA
28.09.2017 - 11:14 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 11:14

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 101.150,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 68,11 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile inşaat oldu.

Dün güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla önceki kapanışa göre yüzde 2,61 değer kaybederek günü 101.218,30 puandan tamamladı.

Analistler, dün Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın vergi düzenlemelerine ilişkin açıklamaları sonrasında banka pay piyasaları öncülüğünde satış baskısının arttığını belirterek, bugün yurt içinde Ağbal'ın konuşması, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 altında kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceği ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 104.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: Borsa İstanbul , bist 100 , borsa
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