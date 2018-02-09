Borsada gong Enerjisa için çaldı

Açılışta yüzde 10 yükselen Enerjisa hisseleri de günü yüzde 5.28 yükselişle 6.58 liradan kapattı. Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve E.ON CEO’su Johannes Teyssen, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerjisa'nın halka arzına gelen yoğun talebin Türkiye ekonomi ve enerji piyasalarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, "Enerjisa'nın halka arzıyla ilgili süreç inşallah sektördeki çok büyük bir dönüşümün başlangıcı olur" dedi. Albayrak, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un hissedarları olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arz gong töreninde konuştu. Son 10 yılda ortalama yıllık 55 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştiğine dikkati çeken Albayrak, bu rakamın Türkiye'nin en son cari açığının neredeyse bir buçuk katı olduğuna vurgulayarak şunları söyledi:

YOĞUN TALEP

"Bu nedenle son dönemde enerji piyasalarının liberalizasyonu için gerekli reform ve teşvikleri çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bu adımlardan birinin de bugün başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Çok yoğun bir talep geldi. Yerlilerden şikayet gelerek yerli yatırımcıya ayrılan payın yüzde 15'ten 24'e çıkması da yabancı ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Bu yoğun ilgi Enerjisa'nın halka arzıyla ilgili süreç inşallah sektördeki çok büyük bir dönüşümün başlangıcı olur. Diğer büyük enerji firmalarının da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu ve inşallah yakın zamanda onların da halka arzını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah, bu öngörülebilir piyasalarla birlikte bir iki sene içerisinde Enerjisa'dan üretim tarafında da güzel gelişmeleri duyacağız. Global yatırım şirketlerinin ilgisinin yoğun olması özellikle altı çizilmesi gereken bir husus. Türkiye, son dönemde dünyada artan dalgalanma ortamında yatırımcılar için güvenli bir ortam sunuyor. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya bugün olduğu gibi yarın da devam edecek."

11 BİN 708 YENİ YATIRIMCI

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ da "Enerjisa pay piyasamızda işlem gören 405'inci şirket oldu. Şirketlerimizin bugün itibarıyla yaklaşık piyasa değeri 929 milyar lira. Bu halka arzda ilk defa hisse alan 11 bin 708 adet yatırımcı oldu" diye konuştu.

ÖRNEK OLDU

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Enerjisa’nın Türkiye’nin “öncü” ve “örnek” şirketi olduğunu vurgulayarak, “Enerjide ‘örnek’ ve ‘öncü’ şirket olma sorumluluğumuz, bu halka arz ile daha da artıyor. Enerjisa’nın sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum” dedi. TL bazında Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzının Enerjisa olduğunu ifade eden Sabancı “Elektrik dağıtım ve perakende konusunda da özel sektör için ilk halka arz oldu. Enerjisa'nın, iyi yönetişim ve başarılı performansı sayesinde geldiği bu noktadan gurur duyuyoruz. Sabancı olarak, enerjinin ülkemiz ve geleceğimiz için önemini ve potansiyelini çok önceden gördük ”dedi.

E.ON CEO'su Johannes Teyssen, halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa'ya güvenini ortaya koyduğuna dikkati çekti. Teyssen, şu değerlendirmelerde bulundu: “Enerjisa ile ortaklığımızın başlangıcından bu yana geçen 5 yıla baktığımızda E.ON Türkiye'ye ve Enerjisa'ya yatırım yaparken en başından beri, Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve artan elektrik talebine, hızlı kentleşme ve genç dinamik nüfusa, yerel ortağımız Sabancı'nın gücüne, sağlam ve destekleyici çerçeveye inandık. Ekonomideki büyüme ve elektrik talebi tüm OECD ülkelerinin en büyüğü oldu. Kentleşme devam etti ve Enerjisa çalışanları Türk halkının enerjisini ve kararlılığını gösterdi."