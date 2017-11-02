Borsada ekim ayının şampiyonu Galatasaray oldu

Hisseleri geçen ay yüzde 8,63 yükseliş kaydeden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Borsa İstanbul'da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da spor endeksi, ekim ayında yüzde 1 değer kazandı.

Hisseleri geçen ay yüzde 8,63 yükseliş kaydeden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın, yeşil sahalardaki performansını borsaya da yansıttığını ifade ederek, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in elde ettiği başarının mali yapıdaki düzelmenin eseri olduğuna dair açıklamalarına dikkati çekti.

Borsada 9 ayın şampiyonu olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, ekimde de hisselerindeki yüzde 0,67'lik yükselişle Galatasaray'dan sonra yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, başarısını ekimde de borsada da sürdürerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti.



FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR, YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ile Fenerbahçe Futbol AŞ ise ekimde yatırımcısına kaybettirdi.

Söz konusu dönemde hisselerinde 3,41 azalış kaydedilen Trabzonspor, yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olurken, Fenerbançe'nin hisselerinde de yüzde 3,25 düşüş oldu.

Analistler, Süper Lig'de iç açıcı bir performans sergilemeyen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un borsa performansının da başarısız olduğunu söyledi.



BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, YILIN 10 AYINDA DA KAZANDIRDI

Ekimde olduğu gibi, yılın 10 aylık döneminde de Beşiktaş ve Galatasaray yatırımcısına kazandırırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor kaybettirdi.

Ocak-Ekim döneminde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,75, Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 12,64 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 10,21, Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 11,44 değer kaybetti.



PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK SPOR ŞİRKETİ BEŞİKTAŞ

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş, geçen ayı 1 milyar 82 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 1 milyar 1 milyon 660 bin lira ile Fenerbahçe, 897 milyon 480 bin lira ile Galatasaray ve 255 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.