Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Borsada daraldı!

Borsada daraldı!

Şebnem TURHAN
14.02.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında SPK’nın şirket sahipliğine ilişkin tebliği Peker GYO’nun halka arzını daralttı. Yurtdışı portfoyünün sadece yüzde 40’ını halka arz edilecek şirkete ekleyebilen Peker GYO, 52.8 milyon liralık halka arz planlıyor ve 21 Şubat’ta borsada işlem görmeye başlayacak.

BORSA İstanbul’a bir gayrimenkul yatırım ortaklığı daha geliyor. Borsada arzu edilen performansı gösteremeyen GYO’lara yeni eklenen ise İngiltere ve Almanya’da da proje geliştiren Peker GYO. Bugün ve yarın talep toplanacak ve yüzde 32’sini halka açan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Türkiye’de halka açılmak istediklerini ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliği nedeniyle istenilen büyüklükte halka arz yapamadıklarını söyledi.  Yurtdışında 10 proje yaptıklarını vurgulayan Hasan Peker, GYO’nun portföyünde ise 31.12.2017 itibarıyla yurtdışından sadece bir projenin yer alacağını ifade etti. SPK’nın ortaklıklarla ilgili tebliği nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyleyen Peker, şunları söyledi:

“SPK’nın tebliğine göre; Türkiye’de halka açılan bir gayrimenkul yatırım ortaklığının yurtdışındaki projelerin doğrudan sahibi olması gerekiyor. Bizde ise İngiltere ve Almanya’daki projelerimizin bir çatı şirketi bulunuyor. Her bir gayrimenkul projesi ise bu çatı şirket altında faaliyet gösteriyor. Bunların tamamı aslında Peker Holding olsa da SPK’nın tebliği nedeniyle yurtdışındaki projeleri portföyden çıkarmak durumunda kaldık. Yani bugün halka açtığımız kısım aslında bizim toplam portföyümüzün yüzde 40’ı civarında. Bu süreçte sadece Almanya’daki bir projemizi portföye kattık. Bundan sonra da yurtdışında hayata geçireceğimiz projeleri Peker GYO portföyünde değerlendirmeyi planlıyoruz.”

52.8 MİLYON LİRALIK HALKA ARZ

HALKA arz için 15-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplanacak. Fiyat 5.50 TL belirlendi. Halka arz edilecek paylar şirketin mevcut sermayesinin yüzde 32’sini oluşturuyor. 5.50 TL fiyattan satışa çıkan hisseleri 45 gün içerisinde 5.61’den almayı taahhüt eden Peker GYO, en az 1 yıl bedelli sermaye artırımı yapmayacak. Yüzde 55.7 iskonto bedeliyle satışa çıkacak hisseler 21 Şubat’ta BİST’de işlem görecek halka arzın büyüklüğünün de 52.8 milyon dolar olması bekleniyor.

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri