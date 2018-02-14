Borsada daraldı!

BORSA İstanbul’a bir gayrimenkul yatırım ortaklığı daha geliyor. Borsada arzu edilen performansı gösteremeyen GYO’lara yeni eklenen ise İngiltere ve Almanya’da da proje geliştiren Peker GYO. Bugün ve yarın talep toplanacak ve yüzde 32’sini halka açan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Türkiye’de halka açılmak istediklerini ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliği nedeniyle istenilen büyüklükte halka arz yapamadıklarını söyledi. Yurtdışında 10 proje yaptıklarını vurgulayan Hasan Peker, GYO’nun portföyünde ise 31.12.2017 itibarıyla yurtdışından sadece bir projenin yer alacağını ifade etti. SPK’nın ortaklıklarla ilgili tebliği nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyleyen Peker, şunları söyledi:

“SPK’nın tebliğine göre; Türkiye’de halka açılan bir gayrimenkul yatırım ortaklığının yurtdışındaki projelerin doğrudan sahibi olması gerekiyor. Bizde ise İngiltere ve Almanya’daki projelerimizin bir çatı şirketi bulunuyor. Her bir gayrimenkul projesi ise bu çatı şirket altında faaliyet gösteriyor. Bunların tamamı aslında Peker Holding olsa da SPK’nın tebliği nedeniyle yurtdışındaki projeleri portföyden çıkarmak durumunda kaldık. Yani bugün halka açtığımız kısım aslında bizim toplam portföyümüzün yüzde 40’ı civarında. Bu süreçte sadece Almanya’daki bir projemizi portföye kattık. Bundan sonra da yurtdışında hayata geçireceğimiz projeleri Peker GYO portföyünde değerlendirmeyi planlıyoruz.”

52.8 MİLYON LİRALIK HALKA ARZ

HALKA arz için 15-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplanacak. Fiyat 5.50 TL belirlendi. Halka arz edilecek paylar şirketin mevcut sermayesinin yüzde 32’sini oluşturuyor. 5.50 TL fiyattan satışa çıkan hisseleri 45 gün içerisinde 5.61’den almayı taahhüt eden Peker GYO, en az 1 yıl bedelli sermaye artırımı yapmayacak. Yüzde 55.7 iskonto bedeliyle satışa çıkacak hisseler 21 Şubat’ta BİST’de işlem görecek halka arzın büyüklüğünün de 52.8 milyon dolar olması bekleniyor.