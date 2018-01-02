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Borsa yüzde 2 ile yeni tarihi zirvede

REUTERS
02.01.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

BIST-100 endeksi Cuma günü TL bazında tarihi zirveyi görmesinin ardından bugün de güçlü seyrini sürdürürken; endeks dolar/TL'de aşağı yönlü seyir ve Kredi Garanti Fonu'na (KGF) ilişkin gelişmelerin desteğiyle bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2'ye yakın primli.

Bu sabah 3.7763/3.7809 seviyesinden güne başlayan dolar/TL de saat 1633'te 3.7550/3.7560 seviyesine geriledi.
BIST-100 endeksi Cuma günü 115,840 puana kadar yükselerek TL bazında tarihi zirvesini görmüştü. Endeks daha sonra kazanımlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0.7 yükselişle tamamlamıştı.

BIST-100 bugün ise saat 1617 itibarıyla yüzde 1.96 yükselişle 117,595 puanda seyrederken; yeni zirve seviyelerinde bulunuyor. Bankacılık endeksi ise yüzde 2.42 yukarıda.

A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Belgin Maviş, "Euro/dolar paritesindeki hareket ve dolar/TL'deki geri çekilme, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki aşağı hareket endeksteki yükselişte etkili oluyor. ABD varlıklarındaki aşağı yönlü hareket Türk varlıkların değerlenmesine neden oluyor" dedi ve ekledi:
"KGF ile ilgili gelişmeler de önemli. Yeniden yapılandırma ve sürelerin netleşmesi özellikle banka hisselerini pozitif etkiledi."

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanan kredilerin geri dönüşlerinin yeniden kredi olarak tekrar kullandırılabilmesini ve kalan 50 milyar TL'lik limitin kullanıma açılmasını düzenleyen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden yapılandırmada getirilen kolaylıklar, endekste bankaların kredi verme iştahını artırıcı bir faktör olarak fiyatlanıyor.

Endekste bankalardaki yükselişin dikkat çektiğini; bununla birlikte lokomotif hisselerin geneline yayılan bir alım gözlendiğini belirten Maviş, "Sadece 3-5 hisseye değil, Tüpraş, THY, Aselsan, Halkbank, Garanti Bankası gibi lokomotif hisselerin tamamına yayılan bir alım var. Alımların lokomotif hisselere yayılmış olması, bugün bir düzeltme gelmeksizin yükseliş yaşamamıza neden oluyor" dedi ve ekledi:

"118,000 seviyesinin denenmesinin ardından bir düzeltme gelecektir ama düzeltmenin bugün gelme ihtimali zayıf. Yarınki enflasyon datası beklentilerden yüksek gelirse düzeltme için bahane olarak kullanılabilir."

Etiketler: BIST 100 endeksi , Borsa İstanbul
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