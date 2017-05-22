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Borsa şirketi Aksel’in iflası istendi

Dinçer GÖKÇE
22.05.2017 - 09:11 | Son Güncelleme:

HİSSELERİNİN çok büyük bir kısmı borsada işlem gören Aksel Yatırım Holding A.Ş. hakkında iflas istemi ile dava açıldığı anlaşıldı. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın açtığı dava ödenmeyen bir kredi nedeni ile açıldığı anlaşıldı. Anılan şirket hakkında çok sayıda icra takibinin de olduğu anlaşıldı.

İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, alacaklı banka ile Staroil Petrolcülük A.Ş. arasında 2Borsa şirketi Aksel’in iflası istendi
Şubat 2016’da 3.5 milyon liralık genel kredi sözleşmesi imzalandı. Anılan krediye, Aksel Yatırım’ın de kefaleti söz konusuydu.

İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜNDE TAKİBE GEÇİLDİ
Aksel Yatırım’da yer alan isimlerin yönetiminde olduğu Staroil Petrolcülük kredi ödemesini yapmayınca Aksel Yatırım’a yönelik icra müdürlüğü nezdinde takibe geçildi.İcra takibine itiraz olmayınca takip kesinleşti. Davalı Aksel hakkındaki iflas istemi ile takibe dönüştü. İflas istemi ile Aksel’e yeni ödeme emri gönderildi.

İFLAS TALEBİNE İTİRAZ
Aksel’in avukatları bu aşama takibe itiraz etti. Alacaklı banka avukatları itirazın dayanaksız olduğu gerekçesi ile ticaret mahkemesinde dava açtı. Dava dosyasının görüşülmesine 7 Haziran’daki duruşmada başlanacak.

KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN BORÇ
Öte yandan şirkete karşı çok sayıda icra takibinin de olduğu anlaşıldı. Aksel Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaların birinde, yapılan takiplerden birine ilişkin kayıtların şirket kayıtlarında yer almadığı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

HİSSELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HALKA AÇIK
Borsa İstanbul kayıtlarına göre, Aksel Yatırım’ın yüzde 11,2 hissesi Oğuz Murat Otay’a, kalan hisse ise halka açık.

Etiketler: Aksel Yatırım Holding
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