Borsa şirketi Aksel’in iflası istendi

İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, alacaklı banka ile Staroil Petrolcülük A.Ş. arasında 2

Şubat 2016’da 3.5 milyon liralık genel kredi sözleşmesi imzalandı. Anılan krediye, Aksel Yatırım’ın de kefaleti söz konusuydu.

İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜNDE TAKİBE GEÇİLDİ

Aksel Yatırım’da yer alan isimlerin yönetiminde olduğu Staroil Petrolcülük kredi ödemesini yapmayınca Aksel Yatırım’a yönelik icra müdürlüğü nezdinde takibe geçildi.İcra takibine itiraz olmayınca takip kesinleşti. Davalı Aksel hakkındaki iflas istemi ile takibe dönüştü. İflas istemi ile Aksel’e yeni ödeme emri gönderildi.

İFLAS TALEBİNE İTİRAZ

Aksel’in avukatları bu aşama takibe itiraz etti. Alacaklı banka avukatları itirazın dayanaksız olduğu gerekçesi ile ticaret mahkemesinde dava açtı. Dava dosyasının görüşülmesine 7 Haziran’daki duruşmada başlanacak.

KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN BORÇ

Öte yandan şirkete karşı çok sayıda icra takibinin de olduğu anlaşıldı. Aksel Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaların birinde, yapılan takiplerden birine ilişkin kayıtların şirket kayıtlarında yer almadığı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

HİSSELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HALKA AÇIK

Borsa İstanbul kayıtlarına göre, Aksel Yatırım’ın yüzde 11,2 hissesi Oğuz Murat Otay’a, kalan hisse ise halka açık.