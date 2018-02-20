Borsa İstanbul'un halka arzı için tarih verdi

Borsa İstanbul Başkanı Karadağ'ın açıklamaları şöyle:

* Borsanın halka arz oranı yüzde 25 olacak. Mümkün olduğunca hedef yerli yatırımcıya pay ayırmak. Danışman firma işini de hızlandırdık.

*Halka arzları ortak satışı şeklinde değil de, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak şirketlere fon girişini hedefliyoruz

*Bankalar zaten yoğun kredi vermiş durumdalar; biz bu seneki halka arzlarda bu yöntemle kredi ve faiz oranlarındaki şişkinliği alabileceğimizi düşünüyoruz

*Özel sermaye fonları tarafının da daha fazla destekleniyor olması lazım, ölçeğini yakalamış firmaları halka arza teşvik etmeye devam edeceğiz.

*EBRD başkanı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile görüştü, halka arz da gündeme geldi.

*En uygun zaman geldiğinde (Borsa İstanbul'da) halka arzı planlıyorduk, o görüşmede Cumhurbaşkanı halka arzın 2018'de bitmesi talimatını verdi.

*Şu anki hedefimiz 2018 ikinci çeyrek finansallarımızla beraber halka arzımızı yapmak olacak.

*Bir menkul kıymet ticareti varsa, repo, ters repo gibi, bunun borsa üzerinden yapılmasının olduğunu görüyoruz; TCMB ile bunu görüştük, ilerleme kaydedeceklerini düşünüyoruz.

*2018 içinde bıst'ın tüm teknolojik dönüşümü gerçekleştirilmiş olacak

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