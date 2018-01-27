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Borsa İstanbul’dan tarihi kapanış

EKONOMİ SERVİSİ
27.01.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

BORSA İstanbul, hafta boyunca gün içinde rekor üstüne rekor kırarken haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek kapanışını kaydetti.

Borsa İstanbul, yüzde 1.77 yükselişle haftayı 120 bin 701 puanla tamamladı. Bu en yüksek kapanış rekoru olarak tarihe geçti. Borsada toplam işlem hacmi de 7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Borsayı rekora bankacılık endeksi taşıdı. Bankalar arasında ise borsa tarihinde ilk kez 50 milyar liranın üzerinde değere ulaşan Garanti Bankası öne çıktı. Garanti Bankası yüzde 5.73 değer kazandı ve 51.9 milyar liralık piyasa değerine yükseldi. Bankacılık endeksinde günlük yükseliş yüzde 4.13 oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120 bin 701 puana kadar çıktı ve haftayı da bu seviyeden tamamladı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 935 milyar lira olarak hesaplandı

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı bu yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

 

Etiketler: gazetehaberleri , rekor
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