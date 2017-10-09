Borsa İstanbul'da yüzde 3'lük kayıp sürüyor

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya 3813 puan düşüşle 100 bin 324 puandan başlarken, günün ilk yarısını yüzde 3.09 düşüşle 100 bin 920 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi saat 14.16 itibarıyla 3391 puanlık düşüşle 100 bin 742 puandan işlem görürken, hisse senetleri ortalama yüzde 3.26 oranında değer kaybetti. Endeks gün içerisinde en düşük 99 bin 210 puanı gördü.

AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK

Analistler, Türkiye ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, döviz kurlarının seyrinin de pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 3,7500 seviyesinin geçilip geçilmeyeceğinin izlenmesi gerektiğini bildirdi.