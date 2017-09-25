Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'yi aştı

Açılışta BIST 100 endeksi 446,09 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,02 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle 104.713,71 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 104.122,85 puandan tamamladı.

BORSADA 'REFERANDUM' DÜŞÜŞÜ

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Yurtiçi piyasalar K.Irak’ta gerçekleştirilen referandumun etkisi ile yeni haftaya satıcılı başladı. Bilinmiyor & beklenmiyor muydu ? Kuşkusuz büyük bir sürpriz değil ancak ertelenme ihtimalinin varlığı geçen hafta paraşüt etkisi ile BIST’de aşağı yönlü seyrin hızını frenliyordu" dedi. Karayazıcı şunları ekledi:

Bundan sonra ne olur sorusunun yanıt tarafındaki muğlaklık ve Eylül boyu etkisini sürdüren şu seviyeyi aşağı geçerse satarım stratejisine sahip aktörlerin stop loss hamleleri satıcı seyri besliyor.

Bu hafta özelinde 99.000 - 100,000 bandına kadar gerileme devam ederse ki mümkün yukarıdan aşağı yüzde onluk geri çekilme bazı aktörlerin BIST’e ilgi göstermesini ve bir tepki yükselişinin gerçekleşmesini sağlayabilir.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

,Bugün, yurt içinde iktisadi yönelim anketi, yurt dışında ise Almanya'da İfo endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 ve 102.500 seviyelerinin destek, 106.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.