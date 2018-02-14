Borsa İstanbul’da gong durmuyor

Halka arzda 19 liradan satılan MLP Sağlık hisseleri ilk işlemlerde yüzde 0.63 düşüşle 18.88 liradan açıldı. Hisseler dün günü yüzde 1.32 düşüşle 18.75 liradan tamamladı.

Peker Grubu bünyesindeki Peker GYO’nun yüzde 32 hissesine denk gelen 9.6 milyon liralık nominal pay 15-16 Şubat’ta 5.5 liradan halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün 52.8 milyon lira olması öngörülüyor. Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılacak olan halka arzda hisseler yüzde 55.7 iskontoyla satışa çıkacak. Halka arzda yatırımcılar, paylarını 37 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, hisselerin işlem görmeye başlamasından itibaren 45 gün sonra hisse başına 5.61 TL ile geri satma hakkına sahip olacak.

Öte yandan Reuters’in haberine göre özel sermaye fonu yöneticisi Actera 2013’te satın aldığı otomotiv sektörüne parça üreten Standard Profil’in halka arzı için JP Morgan’a yetki verirken, kaynaklar halka arzın Londra’da olabileceğini belirtti. Actera, Standard Profil’in yüzde 100’ünü Bancroft Capital’den satın almıştı.