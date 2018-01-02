Borsa İstanbul yıla tarihi rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018'in ilk işlem gününe yüzde 0,35 yükselişle 115 bin 734,50 puandan başlarken, gün içinde en yüksek 116 bin 7 puanı görerek yeni gün içi tarihi rekorunu kırmış oldu. BIST 100 endeksi saat 10.18 itibarıyla 115 bin 977 puandan işlem görürken, hisse senetleri ortalama yüzde 0,56 oranında değer kazandı.

BUNLAR TAKİP EDİLECEK

Analistler, TL bazında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksinin dolar bazında hala zirvesine çok uzak olduğunu belirterek, teknik açıdan analizlerin dolar bazında yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Dolar bazlı BIST 100 endeksinin 2017 yılını 30.427 puandan tamamladığını aktaran analistler, 31.300 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. Endeksin dolar bazlı 31.300 seviyesi, cari kurla 118.300 seviyelerine denk geliyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri ve cuma günü ABD'deki istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını vurguladı.