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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Hürriyet Haber
15 Ağustos 2017 - 10:28Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:28

Borsa İstanbul 100 endeksi, 110 bin 232 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 110 bin 014 puandan başlarken saat 10.25 itibarıyla 53 puanlık yükselişle 109 bin 533 puandan işlem gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi 477,16 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile elektrik oldu.

Dün güne değer kazancıyla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka ve holding hisseleri öncülüğünde 109.608,15 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı.

ABD-Kuzey Kore arasında başlayan ve iki tarafın çok sert açıklamalarıyla zirveye tırmanan jeopolitik gerginliğin, çok sayıda liderin tarafları sağduyulu olmaya çağırmasının ardından azalmaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde mayıs dönemi iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.200 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyled

Etiketler: Borsa İstanbul , BIST 100 , Sektör endeksleri
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