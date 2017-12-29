Borsa İstanbul tarihi rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 114 bin 708 puandan başlarken, gün içinde yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi, 115 bin 102 puanı görerek tarihi rekorunu kırarken; saat 10.53 itibarıyla 114 bin 480 puandan işlem gördü.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Açılışta BIST 100 endeksi 227,94 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile gıda içecek oldu.

Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla 114.542,37 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.