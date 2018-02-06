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Borsa İstanbul güne 2,19 düşüşle başladı

AA
06.02.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.556,00 puan ve yüzde 2,19 azalarak 114.296,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,71, holding endeksi de yüzde 1,84 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne değer kaybıyla başlarken, en fazla gerileyen yüzde 4,37 ile madencilik oldu. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,19 düşüşle 114.296,68 puandan başladı. 

Dün beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisine karşın dünya borsalarındaki düşüşten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 116.852,68 puandan tamamladı. 

Analistler, dünya borsalarının, yükseliş eğilimindeki gelişmiş ülke tahvil faizlerine bağlı olarak azalan risk iştahı ve endekslerde destek seviyelerinin kırılması ile sert düşüş kaydettiğini belirtti. 

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını kaydetti. 

Etiketler: Borsa İstanbul , ABD borsa , endeks
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