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Borsa haftaya yükselişle başladı

AA
06.11.2017 - 10:08 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 artışla 111.914,24 puandan başladı

Cuma günü döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 110.576,02 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 111.292,78 puandan tamamladı.

 Analistler, Suudi Arabistan'daki gözaltı dalgası ve bir helikopterin düşmesi ile ABD'deki terör eyleminin ardından küresel piyasaların jeopolitik gelişmelere odaklandığını söyledi. 

Bugün yurt içinde reel efektif kur, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin önemli destek, 113.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti. 

Etiketler: Analist , Borsa , Yükseliş
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