MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

AA
31 Temmuz 2017 - 10:30Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:31

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 yükselişle 107.920,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 220,83 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. 

Geçen haftanın son işlem gününde 107.500-108.300 bandı arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalardaki düşüşlerin negatif etkisiyle günü yüzde 0,64 azalışla 107.699,72 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, cuma günkü düşüşe karşın önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,80 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

 Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi. Siyasi gelişmeler ile jeopolitik risklerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.000 seviyesinin direnç, olası düşüşlerde ise 106.500 ve 105.700 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini belirtti. 

Etiketler: Borsa , bıst , BORSA İSTANBUL
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri