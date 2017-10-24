Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 422,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,78 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile madencilik oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.884,05 puanı görmesinin ardından 107.500-107.800 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.200 puanın üzerinde kalması durumunda pozitif görünümün korunacağını kaydetti.