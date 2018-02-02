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Borsa günün ilk yarısında geriledi

AA
02.02.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,55 değer kaybıyla 118.392,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 651,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,28 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile metal ana sanayi oldu. 

Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişlerden negatif etkilenen BIST 100 endeksi, 118.000 sınırına kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdiği 118.300'ün hemen üzerinde dengelendi. 

Analistler, öğleden sonra ABD'de ocak ayı istihdam raporu ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin destek, 120.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

Etiketler: Borsa , Endeks
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