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Borsa günün ilk yarısında geriledi

AA
10.01.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,13 değer kaybıyla 113.722,59 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.300,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi de yüzde 0,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,01 ile finansal
kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile ulaştırma oldu. 

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 113.424,69 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 113.500-113.800 bandında dengelendi. 

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.500 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi. 

Etiketler: Borsa İstanbul , Hisse senetleri
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