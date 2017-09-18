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Borsa, günün ilk yarısında geriledi 

AA
18.09.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 13:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 değer kaybıyla 107.486,44 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 255,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile ulaştırma oldu. 

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 107.435,34 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.500 puanın hemen altında dengelendi. 
Analistler, öğleden sonra ABD'de konut piyasası endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, zayıf olan veri gündemi dolayısıyla daha çok hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkacağını kaydetti. 

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200 puanın destek olarak önce çıktığını ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 108.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi. 

Etiketler: Günün ilk yarısı , Borsa İstanbul , Piyasalar
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