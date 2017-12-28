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Borsa günü rekorla tamamladı

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 18:19 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.330,74 puan artarken toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,90 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile madencilik oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından hızlanan yükselişiyle 114.542,37 puana kadar çıktı. Endeks, 6 Kasım'da gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 115.093,30 puana ulaşamasa da 114.542,37 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, yarın pozitif görünümün devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan zirve konumundaki 115.093,30 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu dile getirdi.

Etiketler: borsa istabul , borsa , bist 100
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