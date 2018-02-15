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Borsa güne yükselişle başladı

AA
15.02.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,05 artışla 114.641,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.186,79 puan ve yüzde 1,05 artarak 114.641,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan ve 115.606,55 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 azalışla 113.454,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Banksı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini, 1125.500 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Etiketler: Borsa İstanbul , Borsa , Endeks
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