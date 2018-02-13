Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 496,21 puan ve yüzde 0,43 artarak 115.317,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,33 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,23 ile inşaat oldu.

Dün, dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 115,415,50 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla

kazançlarının bir kısımı geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazancıyla 114.821,60 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda artan oynaklığın, yükseliş eğilimindeki faizler nedeniyle bir süre daha devam edebileceğine dikkati çekerek, gelişmiş ülke tahvillerinin seyrinin dünya pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin kısa vadeli görünüm için önemli direnç, 112.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



