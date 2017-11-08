Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 576,37 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,36 ile tekstil, deri, en fazla gerileyen ise

yüzde 0,08 ile ticaret oldu.



Dün, 114.665,48 puana kadar çıkmasının ardından özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 azalışla 112.271,86 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de Başkan Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin belirsizliğe neden olan haber ve yorumların risk iştahını azalttığını kaydetti.

Vergi reformuna ilişkin haberlerin ve 2 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin önemli destek, 115.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.