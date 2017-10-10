Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1.196,09 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,74 ile ulaştırma oldu.

Dün, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının etkisiyle 99.210,33 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 2,73 düşüşle 101.298 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edeceğini kaydetti.

Türkiye ve ABD yetkililerinden gelebilecek açıklamalar ile döviz kurlarının seyrinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.400 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.