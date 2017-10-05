Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 10:10 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 104.795,51 puandan başladı. 


Açılışta BIST 100 endeksi 247,65 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile ticaret oldu.

Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 105.000 sınırından gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın, günü önceki kapanışa göre 0,62 yükselişle 104.547,86 puandan tamamladı. 
 
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini ifade etti. 
Etiketler: Borsa açılış , Borsa istanbul , endeks
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri