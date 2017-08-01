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Borsa güne yükselişle başladı

AA
01 Ağustos 2017 - 10:51Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 10:51

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 107.884,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 353,55 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile tekstil, deri oldu. Dün güne değer kazancıyla başlayan ve 108.183,81 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 107.531,44 puandan tamamladı. 

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu, yurt dışında Avro Bölgesi ile ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odağında olacağını ifade etti.

 Küresel piyasaların ABD Başkanı Donald Trump odaklı siyasi gelişmeleri de yakından takip ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 109.000 seviyesinin direnç, olası düşüşlerde ise 106.500 ve 105.700 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini belirtti. 

Etiketler: Borsa , yükseliş , bıst
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