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Borsa güne yatay başladı

AA
03.11.2017 - 10:11 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 113.069,82 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 74,96 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi. Holding endeksi ise açılışta yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,57 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün,114.539,84 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü önceki kapanışa göre 0,03 azalışla 112.994,86 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisinin ve piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin de küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.500 direncinin kırılması durumunda alımların güçlenebileceğini, olası düşüşlerde ise 112.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 1,70 oldu.

Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,20 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,49'a yükseleceği hesaplanıyor.

Etiketler: borsa , borsa istanbul , borsa istanbul rekor
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