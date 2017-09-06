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Borsa güne yatay başladı

AA
06.09.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 108.964,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 91,75 puan artışla 108.964,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile sigorta oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 ve 107.500 seviyelerinin destek, 110.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi

Etiketler: Borsa İstanbul , Uzmanlar , Borsa açılış
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