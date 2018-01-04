Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Borsa güne nasıl başladı

Borsa güne nasıl başladı

AA
04.01.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 116.068,60 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 116.068,60 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 16,45 puan artarken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Bankacılık endeksi ise güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,47 ile elektrik, en çok gerileyen yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, aralık ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın yıllık enflasyondaki gerileme ve bu gerilemenin yılın ilk çeyreğinde de devam edeceği öngörüsü, günün ilk yarısında Borsa İstanbul'a rekor getirdi. BIST 100 endeksi, gün içinde 118.395 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görse de analistlerin direnç olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalarak 116.052 puandan günü tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul , borsa 100 endeksi
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet Kurumsal Bize UlaşınYatırımcı İlişkileri