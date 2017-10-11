Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 248,76 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, önceki günkü sert düşüşün ardından etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 103.394 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından yetkililerden gelen açıklamalarla piyasalardaki dalgalanmanın devam ettiğini belirtiyor. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de açık iş sayısı verisi ile saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.400 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.