Borsa çalışma saatleri nedir? - Borsa saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Borsa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Borsa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Borsa 13:00 - 13:55/ 18:01 - 18:05 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Borsa; sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve tahvil, döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer. Borsa çalışma saatleri

13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 - 18:00 Sürekli İşlem

18:01 - 18:05 Kapanış Seansı

Adres: Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 298 21 00