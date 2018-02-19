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    Borsa çalışma saatleri nedir? - Borsa saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    Borsa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Borsa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Borsa 13:00 - 13:55/ 18:01 - 18:05 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    Borsa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Borsa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Borsa 13:00 - 13:55/ 18:01 - 18:05 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    Borsa; sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve tahvil, döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer. Borsa çalışma saatleri

    13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)
    13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
    14:00 - 18:00 Sürekli İşlem
    18:01 - 18:05 Kapanış Seansı

    Adres: Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul
    Tel: 0212 298 21 00

    Etiketler: borsa , borsa saat kaçta açık , borsa mesai saatleri , son dakika
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