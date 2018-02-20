Borsa bu yıl halka açılıyor

BORSA İstanbul’un halka arzı son yıllarda sürekli gündemde. Yabancı ortaklarıyla daha da güçlenen Borsa İstanbul’un halka arzı için ilk karar 2014 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştı, ardından ertelemelerle ve Borsa İstanbul’un Varlık Fonu’na devriyle süreç bugünlere geldi. Geçen yıl piyasa koşulları nedeniyle yine ertelenen halka arz için artık tarih belli. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılı içinde Borsa İstanbul’un halka arzının bitirilmesi talimatını verdiğini belirterek, “Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla, ilk yarı sonuçlarıyla sene sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzını tamamlamak istiyoruz” dedi. Karadağ, borsanın yüzde 25’inin halka arz edileceğini belirtti. Analistler, çok değerli bir halka arz olacağını ve yabancı ilgisinin ise çok büyük olacağını vurguluyor.

Gazetecilerle bir araya gelen Karadağ, Borsa İstanbul’un halka arz sürecine şu bilgileri verdi: “Şu anki hedefimiz 2018 ikinci çeyrek finansallarımızla beraber halka arzımızı yapmak olacak. Borsa İstanbul’un halka arzı kasım-aralıka kalmasın istiyoruz, sene sonuna kadar tamamlamak hedefimiz. Halka arz için danışman firmaları belirleme sürecini hızlandırdık, yurtiçi ve yurtdışından danışman firmalar olacak. Halka arzlarda borsaların şirketlere göre çarpanları daha yüksek; bizim bazı avantajlarımız da var, monopol gücümüz var. Hacimlere bakıldığında artış var, maliyet artırıcı çalışmalarımız yok. Çalışan sayımızda borçlanma araçlarından dolayı azalma var. Finansal olarak çok güçlüyüz. Net dönem karımız 2017’de yüzde 66 arttı.”

BU YIL 10 MİLYAR LİRALIK ŞART

Karadağ, Borsa İstanbul’da bu yıl yapılacak halka arzların en az 10 milyar lirayı geçmesi gerektiğini dile getirerek bunun da Borsa İstanbul’un marka değerini 50 milyar lira artıracağını söyledi. Borsanın Türkiye’nin ilk 500, ilk 1000’deki şirketlerini hedeflediğini vurgulayan Karadağ, “Şirketlerin bilançolarına baktığımızda firmaların ilave krediyi kaldıracak kapasiteleri kalmadı. Bankalar zaten yoğun kredi vermiş durumdalar; biz bu seneki halka arzlarda bu yöntemle kredi ve faiz oranlarındaki şişkinliği alabileceğimizi düşünüyoruz. Ölçeğini yakalamış firmaları halka arza teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Varlık Fonu’nun da (TVF) Başkan Vekili olan Karadağ, kurumun faaliyete geçmesine yönelik çalışmaların ilerlediğine işaret ederek, stratejik planın geçen hafta Başbakanlık’a iletildiğini söyledi. Karadağ, bağımsız denetim, kuruluş süreci ve varlık değerlemelerinin ‘yeni yeni’ tamamlandığını, hızlı ilerlemenin ‘sağlıklı olmadığını’ ifade etti. Karadağ, şunları söyledi: “Burada çok hızlı davranmamak gerekiyor. Varlık Fonu, vitesi atmadan gaza basan araba gibi ısındı. Vites yok, şanzıman yok ortada. Önce şanzıman olacak, vitesi takacağız ve sonra da gaz verirseniz araba gider. Gündemler, motorun gereksiz ısınmasına sebep oldu.” Değerleme kuruluşlarının şu anda TVF’nin sahip olduğu şirketlerin finansalları üzerinde çalıştığını ifade eden Karadağ, “Stratejik planla beraber geçici finansallarımızı, açılış rakamlarımızı da önümüzdeki hafta sunabiliriz” dedi.

MERKEZ BORSAYA GERİ DÖNECEK Mİ?

Karadağ, ortalama işlem hacimlerinin 2017’de Pay Piyasası’nda 5.8 milyar lira, Borçlanma Araçları Piyasası’nda 18 milyar lira olduğunu bildirdi. Karadağ, “Borçlanma Araçları Piyasası’nda bizim işlem hacmimiz günlük 50 milyar liranın üzerinde gerçekleşirdi, burada aşağı yönlü bir gerilememiz var. Merkez Bankamız mevcut politikaları gereği Borsa Borçlanma Araçları Piyasası’nı kullanmıyor. Normalde günlük onlar, 100-120 milyar lira civarında fonlama yapıyorlar. Ve bu fonlamanın yüzde 70-80 bandını menkul kıymet kullanıyorlar. Bir menkul kıymet işlemi var ise bunun borsamız piyasalarından yapılmasının en sağlıklı olacağını düşünüyoruz ve bunu talep ediyoruz. Pazar günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda idik, Bakanlar Kurulu’nda faiz oranlarında normalleşme sağlayabilirlerse bizim piyasayı da kullanmaya başlayabileceklerdi. Ama henüz haber alamadık” dedi.

EREN HOLDİNG’İN BİRKAÇ ŞİRKETİ BORSAYA GELİYOR

BAŞKAN Karadağ, Eren Holding’in birkaç şirketinin halka arza hazırlandığını dile getirerek yakında açıklamaların geleceğini söyledi. 1969 yılında tekstil sektörüyle ticari yaşamına başlayan; enerji, kağıt, ambalaj, perakende, çimento ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Eren Holding’in 2015 yılı aktif büyüklüğü 3 milyar dolar olurken 2.5 milyar dolarlık yatırım hedefi bulunuyor.