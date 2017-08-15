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    Boris Johnson Türkiye'de tatilde

    DHA
    15 Ağustos 2017 - 11:27Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 11:45

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte bir hafta Türkiye’de tatil yaptı. 

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, merkezi Kalkan’da bulunan Adda Tours ve İngiltere’deki iş ortağı Gulet Escapes organizasyonunda eşi ve çocukları ile gizlice Dalaman Havalimanı’na geldi. Oradan Göcek’e geçerek bir gulete binen Boris Johnson ve ailesi Ege kıyılarına açıldı.

    Gulette, eşi Marina Wheeler, çocukları Lara Lettica, Milo Arthur, Theodore Apollo ve Casssia Peaches’le birlikte bir hafta geçiren Johnson, bir hafta boyunca Göcek koylarını, Köyceğiz Dalyanı’nı, Fethiye ve çevresindeki koyları gezdi. Bol bol denize giren Boris Johnson, Türkiye’den ayrıldı.

    Adda Tours’un sahibi Özgür Özdemir, "Sayın İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson iki yıldır bizim organizasyonumuzda Türkiye’de tatil yapıyor. Bu yılki tatilinden eşi ve çocukları ile çok mutlu bir biçimde ayrıldı. Bize gelecek yıl yine geleceğini, bu kez Kekova koylarını, Simena Antik Kenti’ni, Batık Kenti, Kaş ve Kalkan koylarını gezmek istediğini belirtti. Bu organizasyonu iki yıldır başarılı biçimde gerçekleştirdik. Bu konuda Kalkanlı bir turizmci olarak çok mutluyuz. Sayın bakanın bize güven duyması ayrıca bir onur. İngiltere gibi bir Avrupa ülkesinin dışişleri bakanının Türkiye’de tatil yapması, bize göre Türkiye’de güvenlik sorunu olmadığının göstergesidir" dedi.

    Etiketler: ingiltere , LONDRA , Tatil
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