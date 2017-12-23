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    Boris Johnson, Meçhul Asker Anıtını ziyaret etti

    Siyamend KAÇMAZ, DHA
    23.12.2017 - 12:52 | Son Güncelleme:

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Meçhul Asker Anıtına çiçek bırakarak Boris Nemtsov’u andı.

    İNGİLİZ Bakan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Moskovada Meçhul Asker Anıtına saygılarımı sunmak ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Rus askerlerinin verdikleri kayıpları anmak büyük bir onurdur” ifadesini kullandı.
    Johnson, Nemtsov’un öldürüldüğü Bolşoy Moskvoretskiy Köprüsünü ziyaret ettiği ve çiçek bıraktığı fotoğrafı hesabından paylaştı.
    Johnson 5.5 yıldır ilk kez Moskovayı ziyaret ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Johnson ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesini istediğini kaydetti.

    Etiketler: Boris Johnson
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