Börek tarifleri

Otlu patatesli börek

Malzeme listesi

◊ 3 adet hazır yufka

◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 2 demet ıspanak

◊ Yarım demet dereotu

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 1 adet orta boy patatesin rendesi

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Ayrıca,

◊ 1 su bardağı su

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı soğuk su

8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

İçi için; ıspanakların yapraklarını incecik doğrayın. Soğanları incecik yemeklik doğrayın. Patatesleri soyup rendeleyin.

Sıvıyağı geniş bir tavaya aktarıp soğanı ekleyin ve 2-3 dakika kadar kavurun. Patatesi ilave edip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra ıspanağı katın.

Dereotu ve maydanozu da incecik doğrayarak kattıktan sonra karıştırarak 2-3 dakika, hafifçe kavurup hemen ocaktan alın. Tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip soğumasını bekleyin.

Diğer taraftan, yufkaların her birini üç eşit parçaya bölün.

Yufka parçalarından birini tezgaha serip uzun kenarına 3-4 yemek kaşığı ıspanaklı harcı yayarak yerleştirin. Yufkayı diğer uca doğru sararak rulo yapın. Yaklaşık 30 santim çaplı ya da kenarlı borcamı sıvıyağla yağlayın. Rulolardan birini kendi etrafında sarıp borcamın ortasına yerleştirin. Diğer ruloları da sırasıyla bu rulonun etrafında sarın.

Su ve sıvıyağı bir kasede çırpıp böreğin üzerine gezdirin. 10 dakika kadar böreğin sosu çekmesini bekleyin.

Böreği önceden ısıtıp 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 30-35 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Henüz sıcak haldeyken üzerine 1 su bardağı soğuk su gezdirip mutfak havlusuyla kapatın. Dinlenen böreği servise sunun.

Kıymalı saray böreği

Malzeme listesi

◊ 3 adet hazır yufka

İç harcı için;

◊ 300 gr az yağlı

dana kıyma

◊ 1 adet orta boy

kuru soğan

◊ 2 yemek kaşığı çam fıstığı

(dolmalık fıstık)

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ

Sos için;

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı soda

◊ 2 adet yumurta

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

İç harcını hazırlamak için; kıyma ve sıvıyağı derin bir tavaya koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları ilave edip karıştırmaya devam ederek 3-4 dakika daha kavurun.Dolmalık fıstık, incecik kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Sosu hazırlamak için; süt, soda, yumurta ve sıvıyağı derin bir kaba aktarıp tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.Yufkalardan birini tezgaha serip dört eşit parçaya ayırın. Üzerlerine hazırladığınız sostan sürün. Uzun kenarlarına kıymalı harçtan ikişer yemek kaşığı kadar koyup kenarlarını içeri katlayın. Yine uzun kenarlarından başlayarak sigara böreği gibi sarın. Ruloyu bir ucundan başlayarak içeriye doğru sarıp spiral şekli elde edin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayıp börekleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin. Üzerine kalan sosu aktarın ve önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp servise sunun.